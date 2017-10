Burundi: À quand la dépénalisation de l'avortement ?

Certes le Burundi l'a signé le 3 décembre 2003. Cependant, la ratification de ce texte, qui reconnaîtra aux femmes burundaises le droit absolu d'avorter pour les cas avancés, se fait toujours attendre. Et on risque d'attendre longtemps.

En plus du consentement de la personne enceinte, le constat de la nécessité de l'avortement doit bénéficier de l'avis favorable d'un second « médecin diplômé.»

L'article 510 stipule que « la femme qui, volontairement, s'est fait avorter, est punie d'une servitude pénale d'un an à deux ans et d'une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs.»

Cette catholique jette les ponts entre l'avortement et l'égocentrisme : «Toute interruption volontaire d'une grossesse est à bannir. En avortant, certes l'on se protège contre les conséquences d'une grossesse non désirée, mais l'on prive en même temps la vie à quelqu'un.»

Et de lâcher : « Même s'il advenait que je sois victime de l'inceste ou d'un viol et qu'il en résulte une grossesse, loin de moi l'idée de recourir à l'avortement.» Cette célibataire compare tout de même cette épreuve à une crucifixion.

