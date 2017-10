Cameroun - La rediffusion de «The Voice Afrique Francophone » hypothétique

Sur la toile, la production a été vue plus de 23 millions de fois sur Youtube et ils sont 45 millions d'internautes à avoir été touchés par le hashtagthevoiceafrique.

Selon les études d'audience de Camétrie et de Médiamétrie, lors de sa première saison, l'émission a enregistré plus de 100 millions de téléspectateurs par épisode à travers l'Afrique francophone.

« The Voice Afrique Francophone » passe aujourd'hui pour être la plus grande production audiovisuelle d'Afrique francophone.

Depuis l'année dernière, le sponsor officiel de «The Voice Afrique Francophone» est en effet Orange. Mais pour la rediffusion du show au niveau local, VoxAfrica doit s'entendre avec les filiales locales du groupe français de télécommunications. Et selon nos informations, les négociations entre VoxAfrica et Orange Cameroun seraient en train de s'enliser.

A la représentation de VoxAfrica à Yaoundé, on se veut très peu bavard sur la question. «La rediffusion en local dépend du sponsor officiel. En Côte d'Ivoire, la RTI va rediffuser grâce à Orange Côte d'Ivoire et c'est la même chose au Burkina Faso», se contente-t-on d'indiquer.

