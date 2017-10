Cameroun: Lutte contre le terrorisme - Douala, sous haute surveillance

Les sacs sont examinés de façon plus systématique que par le passé et les effets personnels qui ne sont pas admis sur les sites sont laissés à la guérite.

Quoi qu'il en soit, la sécurité est non négociable surtout à l'usine de Bonabéri où les standards en matière sont élevés. Toutes les personnes qui entrent et sortent sont contrôlées.

Dans le même temps, partir de Buéa, Kumba ou de Limbé pour Douala, les passagers doivent franchir plus de 13 barrières de police, gendarmerie et de l'armée.

À quelques km de là, une imposante barrière contrôlée par des soldats de l'armée de terre vous accueille. Et il faut, à chaque fois, présenter ses pièces d'identité et ouvrir la malle arrière de son véhicule pour les vérifications d'usage.

C'est pourquoi l'on observe actuellement des fouilles pour vérifier qu'une personne ne transporte ou ne dissimule pas d'objets dangereux ; des contrôles inopinés de la carte nationale d'identité dans les lieux publics, taxis et véhicules de transport urbains et interurbains...

Bien plus, dans les bâtiments publics, en particulier dans les aéroports et autres lieux à forte concentration humaine, le système de sécurité s'est aussi renforcé ces derniers mois.

Selon une source, Dieudonné Ivaha Diboua a par ailleurs prescrit d'autres mesures plus discrètes qui visent à passer au peigne fin toute la ville : les patrouilles policières sont évoquées et on songe également à densifier l'éclairage public.

Plusieurs mesures ont été prises par les autorités administratives et politiques pour sécuriser les populations et leurs biens. A ces dispositifs s'ajoutent d'autres initiatives en gestation ou déjà mises en place dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.