Cameroun: Dieudonné Essomba - Pour un Cameroun fédéral

Non, ce n'est pas cela ! La fédération est un simple cadre géographique de gestion, où les lois-cadres fédérales sont ajustées à l'environnement sociologique et géographique. C'est juste une manière d'introduire dans les institutions locales la même diversité qu'on voit dans les environnements humains.

Le seul argument des partisans de l'Etat unitaire est la peur de l'éclatement, et ils ne fournissent aucun argument pour cela, sauf à dire que le Nigeria connaît les mouvements sécessionnistes ; mais ils omettent de mentionner que si le Nigeria n'était pas fédéral, il n'existerait même plus du tout.

Quand on fait une analyse comparative objective, il n'existe pratiquement aucun domaine où l'Etat fédéral n'écrase en termes d'avantages l'Etat unitaire. Aucun ! Que ce soit en termes de développement économique, de paix, d'unité nationale, de tolérance, d'intégration nationale et d'indépendance nationale par rapport aux étrangers. Il n'y aucun match entre les deux.

