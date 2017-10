Mali: Une administration provisoire dans les collèges ex-Horizon

Nous, on a simplement dit que, on a des réserves sur Maarif. Ceux qui ne veulent pas, certainement, vont chercher une [autre] école pour leurs enfants », remarque Mamadou Coulibaly de l'association des parents d'élèves.

On suit le programme du ministère de l'Education nationale du Mali. On continue avec les mêmes élèves, on continue. On ne veut pas une chose : le groupe minoritaire - les terroristes -, les enseignants turcs », déclare Yavuz Hasan.

L'administration provisoire des collèges ex-Horizon, devenus collèges Maarif, du nom de la fondation d'Etat turque, comprendra un directeur et un financier, nommés par l'Etat malien, ainsi que des représentants des enseignants, des parents d'élèves et un membre de la fondation Maarif de Turquie.

Et, pour une rentrée scolaire apaisée - elle commence lundi 9 octobre -, les autorités maliennes et turques ont décidé de mettre en place une administration provisoire. Mais, pour le moment, les parents des 3 000 élèves concernés sont divisés sur le sujet.

