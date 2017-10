Ile Maurice: Ville-Noire - Là où l'histoire est écrit à l'encre indélébile

En effet, une visite payante permet de se replonger dans le passé et de découvrir la belle histoire des biscuits manioc qui, depuis plus de 140 ans, sont produites à Ville-Noire.

Remettant pied à terre du côté opposé de Mahébourg et prenant la direction du village de Grand-Bel-Air, on remonte alors vers la Biscuiterie Rault.

Il enjambe la rivière La Chaux qui sépare les deux localités. Plus que centenaire, ce pont construit en béton armé et inauguré en 1911, est l'oeuvre de l'ingénieur Paul Le juge de Segrais.

Plus connu comme le pont de Ville-Noire, le pont Cavendish en impose. Long de plus de 150 mètres, cette structure magistrale relie le village de Mahébourg au quartier de Ville-Noire.

