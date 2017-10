Congo-Kinshasa: Requalification de la MONUSCO - Verdict attendu le 11 octobre

Ce mercredi 11 octobre 2017 à New York, l'on saura enfin le nouveau format et les nouvelles prérogatives dévolues à la Monusco.

« Il est clair que près de vingt ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées », a-t-il déclaré avant de poursuivre : « Ce qui nous importe et qui devrait être important aux yeux de tous ceux qui tiennent à la crédibilité de notre organisation, c'est l'efficacité de l'apport des troupes onusiennes sur le terrain.

Toutefois, il fait remarquer que «le but ultime de la Monusco est d'empêcher l'effondrement de la RD Congo, qui menacerait la stabilité régionale et internationale ».

Avec ses 18 000 hommes, la Monusco passe pour la plus importante mission des Nations unies à travers le monde. Et à ce titre, elle est la plus visée par les Etats-Unis.

Si le principe d'une réduction de troupes est d'ores et déjà acquis, à New York l'on se montre prudent sur les dommages collatéraux qui pourraient résulter d'un retrait précipité.

