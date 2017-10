Congo-Kinshasa: Passeports semi-biométriques - Juvénal Munubo initie une motion de défiance contre She Okitundu

Devant les députés nationaux hier, le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères n'a pas retiré sa décision invalidant les passeports semi-biométriques. En réaction, l'auteur de la question orale avec débat, le député UNC Juvénal Munubo, décide de déposer incessamment une motion de défiance contre She Okitundu.

« De la réponse du vice-Premier ministre chargé des Affaires étrangères, je constate sur la forme le désir de persister dans la violation de la Constitution.

Je constate sur le fond l'arbitraire qui consiste à prendre une décision sans motivation juridiquement et administrativement acceptable », a déclaré hier vendredi 6 octobre, le député national UNC Juvénal Munubo.

C'était en conclusion en plénière de sa question orale avec débat portant sur l'invalidation des passeports semi-biométriques délivrés par le gouvernement congolais entre 2009 et 2015, adressée au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et Intégration régionale, She Okitundu.

Face au refus de retrait de la décision, l'auteur de la question orale avec débat passe à la vitesse supérieure.

« De ce fait, j'ai décidé avec les collègues députés de déposer incessamment, en vertu de l'article 146 de la Constitution et 209 du Règlement intérieur, une motion de défiance contre le vice-Premier ministre chargé des Affaires étrangères », a-t-il conclu.

Une enquête sur la traçabilité des recettes

Auparavant, Juvénal Munubo a proposé deux recommandations, à savoir une enquête parlementaire sur la perception des recettes issues de la délivrance des passeports biométriques.

Car, motive-t-il, des zones d'ombre persistent sur leur traçabilité. « On peut se rappeler sans doute de l'enquête de l'agence de presse Reuters qui a estimé que seuls 65 Usd entreraient dans la caisse de l'Etat », argumente l'élu de Walikale.

Sa seconde recommandation est de demander que le service de délivrance de passeports retourne au ministère de l'Intérieur comme auparavant et que le ministère des Affaires étrangères s'occupe de la diplomatie.

Pour l'élu de Walikale, le lien établi par le vice-Premier ministre entre l'utilisation des passeports semi-biométriques congolais et le terrorisme dans le monde, est une pure imagination.

« Si un ou deux passeports semi-biométriques ont été obtenus par fraude, c'est au cas par cas que la police et la justice doivent saisir. Point n'est donc besoin de retirer de la circulation tous les passeports semi-biométriques en cours de validité au risque de sacrifier les intérêts de nombreux compatriotes.

On ne peut pas imputer à un passeport valide et universellement accepté dans les ports, aéroports et postes frontaliers, les défaillances de notre administration publique et migratoire », a-t-il souligné.

S'agissant de l'argument du vice-Premier ministre qui a tablé sur le souci du gouvernement, d'uniformiser l'identification des citoyens congolais en matière des documents de voyage et se conformer ainsi aux règles internationales de l'OACI, Juvénal Munubo est loin de consentir.

Le critère majeur de l'OACI

« Il n'existe aucune spécification de l'OACI qui concerne les passeports semi-biométriques congolais. Le critère majeur au niveau de cette institution internationale, c'est la lisibilité du passeport à la machine, suivant les exigences de nouvelles technologies. Ces passeports semi-biométriques se sont ceux de la même marque (MRP) utilisés encore dans de nombreux pays notamment la France », a-t-il répliqué.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre She Okitundu a tenté d'appuyer le mode d'action de son vice-ministre signataire du communiqué de service portant invalidation des passeports semi-biométriques, en illustrant la pratique courante.

Ce qui est contredit par plusieurs élus du peuple notamment l'auteur de la question orale. Munubo a répliqué, en soulignant que le communiqué n°130/001/2017 signé par le vice-ministre des Affaires étrangères, viole l'article 93 de la Constitution, car en vertu de cette disposition, explique-t-il, les membres du gouvernement statuent par voie d'arrêté.

Encore que le même communiqué viole la Constitution quand il édicte que les détenteurs de passeports semi-biométriques ne sont plus autorisés à franchir les frontières à l'entrée et à la sortie du territoire et que ces documents seraient retirés à la frontière.

Concernant les mesures d'assouplissement avec le paiement d'un forfait de 100$ pour l'acquisition des passeports biométriques par les détenteurs des semi-biométriques dont l'échéance court jusqu'en 2019 et 2020, ou encore la prolongation de la validité jusqu'en janvier 2018, Juvénal Munubo y voit la complication de la situation. « Ces mesures dites d'assouplissement sont en réalité de mesures de distraction », lâche-t-il.