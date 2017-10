Congo-Kinshasa: Salaire au taux budgétaire - Le Parlement tourne le dos aux fonctionnaires de l'Etat

En refusant de payer les salaires des fonctionnaires au taux budgétaire, le gouvernement est susceptible d'être non seulement interpelé mais aussi sanctionné par les députés et sénateurs.

Les syndicalistes affirment que « l'article 36 alinéa 2 de la Constitution impose à l'Etat congolais de garantir le droit au travail, de protéger contre le chômage et d'assurer une rémunération équitable et satisfaisante au travailleur et à sa famille ».

Cette synergie, constituée de syndicats SYNECAT, CCT, SYNEP et FA, a déposé auprès du Procureur général de la République une plainte contre le gouvernement de la RDC pour « violation grave de droits humains et haute trahison, rapporte Radio Okapi ».

En dépit des concertations entre le gouvernement et les différents syndicats tant de l'Administration publique que de l'Enseignement primaire, secondaire et universitaire, aucun compromis n'a été trouvé.

Le social brûle en République démocratique du Congo. L'écrasante majorité de la population congolaise broie du noir. Le panier de la ménagère continue à s'effriter face au pouvoir d'achat qui s'amenuise de plus en plus pour les personnes à faible revenu.

