Congo-Kinshasa: Déchu par l'assemblée provinciale de Kinshasa, R. Nsingi saisit la justice

Mais le 26 octobre 2010, un arrêt de la Cour suprême de justice (CSJ) déclarait inconstitutionnelles et nulles les résolutions 002 et 003 de l'assemblée provinciale de Kinshasa qui portaient respectivement sur le plein pouvoir de conduite des débats accordé au vice-président de cette institution et sur la déchéance du député Roger Nsingi au poste de président. Et Roger Nsingi a été réhabilité.

Ce vote était organisé après que le concerné, Roger Nsingi, avait suspendu la plénière et claqué la porte de la salle face au blocage entre lui et les députés qui tenaient à son éviction.

Il était accusé de détournement de l'argent destiné au paiement des indemnités des députés provinciaux et des personnels politiques et d'appoint, des frais de fonctionnement de l'assemblée provinciale.

Il évoque aussi le paiement des personnels fictifs, non prestataires à l'assemblée provinciale de Kinshasa et la signature des contrats à son profit personnel.

Le député provincial Henri Itoka, initiateur de cette procédure, cite notamment, en ce qui concerne la mauvaise gestion, le non-paiement des salaires du personnel de l'assemblée provinciale de Kinshasa, des assistants et des fonds destinés aux commissions et groupes parlementaires.

Le 26 octobre 2010, un arrêt de la Cour suprême de justice (CSJ) déclarait inconstitutionnelles et nulles les résolutions de l'assemblée provinciale de Kinshasa sur la déchéance du président Roger Nsingi, et ce dernier a été réhabilité.

