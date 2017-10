Madagascar: Mode - Marc et Lalao Ravalomanana défilent

Art Mikolo a organisé un défilé de mode hier à l'Hôtel de Ville Analakely, pour promouvoir l'art et l'artisanat malgache.

C'était hier soir, dans le hall de l'Hôtel de Ville Analakely. Pour promouvoir le « malagasy made » et la qualité de l'artisanat fait-main, Art Mikolo a organisé un défilé de mode mettant en valeur les matériaux malgaches. De la soie, cet incontournable chic et élégant, que le couple Marc et Lalao Ravalomanana ont porté avec beaucoup de classe, ovationné par le public.

Et il y avait de quoi. Outre le « lamba landy » en robe comme en costard, les accessoires (chaussures et pochette pour Madame) ont aussi été confectionnés avec de la peau de croco. Tout simplement sublime et magnifique.

Outre la soie, le défilé a aussi mis en avant la broderie, une spécificité très malgache, mais aussi le recyclé. Le groupe G3A a illustré la soirée en musique avec des aires purement typiques d'Iarivo !