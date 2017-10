Madagascar: Epidémie de peste - Peur sur les villes

Depuis deux mois, 258 cas de peste ont été enregistrés à Madagascar et 36 personnes sont… Plus »

Elle a préféré aller à Ambohipo où le Cotrim se vend et se revend au marché noir. Noir comme la situation actuelle à Madagascar qui « reste le pays le plus touché au monde par cette maladie infectieuse, suivi par la République Démocratique du Congo et le Pérou ».

D'une chose, on est sûr, elle n'avait pas au bout du fil, le numéro vert mis en place par le ministère de la Santé pour signaler les cas suspects et orienter les malades vers les centres de santé où la prise en charge est gratuite.

Et de citer un porte-parole de l'Organisation qui a fait savoir lors d'un point de presse à Genève que « l'OMS est préoccupée par le fait que la peste se répande car elle est déjà présente dans plusieurs villes et c'est seulement le début de la saison épidémique ».

« Où es-tu ? Viens me chercher tout de suite à Mahamasina. On va se rendre illico presto à Ambohipo pour acheter du Cotrim car l'épidémie de peste se propage dangereusement ».

Fuir comme la peste. Eviter comme la peste... Des expressions qui retrouvent aujourd'hui tout leur sens au sein de la société où la peur de la maladie se ... propage et atteint presque tout le monde. Peur sur la ville ou plutôt sur les villes car ce n'est plus seulement le milieu rural qui est touché.

