Madagascar: BNI Madagascar - Des offres exceptionnelles au Salon de l'Auto

Depuis deux mois, 258 cas de peste ont été enregistrés à Madagascar et 36 personnes sont… Plus »

En visitant notre stand, le public peut demander des conseils et aussi profiter de l'occasion pour participer à la tombola et avoir ainsi la chance de gagner des bons d'achat de Quicklane et de Telma, ou un compte épargne BNI avec une somme d'argent.

BNI Madagascar a un département de crédit-bail qui commercialise le leasing permettant l'acquisition de matériels pour les entreprises et des véhicules roulants pour les particuliers et les entreprises.

Secundo, la plupart des concessionnaires de la place sont nos clients et nos partenaires, booster leurs ventes avec nos produits de financement est plus que normal.

Primo, BNI Madagascar veut accompagner les particuliers et les entreprises dans l'acquisition de véhicules roulants (moto et automobile).

