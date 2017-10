Afrique de l'Est: THB Ligue des champions - Top Dom surprend le COSFA !

Les équipes du COSFA et du Top Dom doivent gagner tout en améliorant leur goal average pour se qualifier pour la Poule des As de la THB Ligue des Champions.

La quatrième journée de la seconde phase de la THB Ligue des champions a rendu un verdict surprenant à Fianarantsoa où Top Dom a créé une énorme surprise en venant à bout du COSFA coupable d'avoir pris la rencontre à la légère.

Et si le COSFA venait à rater la qualification pour la fameuse Poule des As ? La question mérite qu'on s'y attarde tant il s'est mis en difficulté en se faisant battre, hier, par un Top Dom sans complexe et obéissant aux doigts et à l'œil de son entraîneur, Hery Be qui n'est autre que l'ancien de la CNaPS Sport.

Brouiller les cartes. Dôraka, le buteur de service du Top Dom, marqua l'unique but de la rencontre à l'heure du jeu.

C'était prévisible à partir du moment où les militaires abordaient la rencontre avec des absents de marque notamment Jeannot Vonimbola que le staff technique mettait volontairement au repos sans oublier le grand défenseur Romaric qui purgeait un match de suspension.

Du coup, Top Dom peut venir brouiller les cartes pour peu qu'il parvient à prendre le dessus sur JET Mada inconsolable hier après une bourde du gardien « Taffarel » Rajomazandry qui est sorti très loin de sa cage et s'est fait prendre par Pasco qui n'a eu aucun mal à ajuster un but vide.

Elgeco Plus devant. Un vrai coup dur car une victoire aurait permis à JET Mada de se qualifier pour la suite puisqu'il sera confronté lors de l'ultime journée de dimanche à Ampasambazaha, au Top Dom dans un match qui aurait eu l'allure d'une petite finale si Hery et ses camarades ont su tirer profit d'une situation de surnombre car avant ce but marqué aux arrêts de jeu (90'+2), il jouait à 10 contre 9 pour Zanakala.

Finalement, la qualification pour le groupe fianarois va être très serré car mis à part Elgeco Plus qui a battu le FC Angèle par 1 à 0 grâce à un superbe but de Dani Kely (61) au cours d'un match très musclé et sanctionné par trois expulsions.

Un match nul va suffire à Elgeco pour prendre son billet pour la Poule des As contrairement au COSFA et au Top Dom qui doivent non seulement gagner tout en améliorant leur goal average.

A Mahajanga par contre, on connaît les deux équipes qualifiées pour la Poule des As. IL s'agit de la CNaPS Sport qui a étouffé le Varatraza par 4 à 0 tandis que le HZAM a littéralement marché sur le FC Maeva avec un score éloquent de 13 buts à 2. Une issue qui remet la crédibilité de la formule de la ligue des champions avec la présence des clubs qui ne tiennent pas la route.

Le grand perdant à Mahajanga est l'Ajesaia qui a certes battu à plate couture l'USSK Ambanja par 5 buts à 1. Un coup d'épée dans l'eau car après sa victoire et son match nul contre le HZAM, les gars d'Antanikatsaka ont perdu tous les moyens pour espérer se qualifier. Dur, dur pour les protégés de Jasmina Ravelonarivo.