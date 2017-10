Sénégal: Dahra - Du matériél scolaire offert à des élèves de la commune

Dahra — La commission des activités socio-éducatives des deux zones de la commune de Dahra a remis samedi aux 20 meilleurs élèves du cours préparatoire à la terminale du matériel scolaire, a constaté l'APS.

Au total, 383 élèves avaient participé à ces cours de vacances au terme desquels, des diplômes de reconnaissance ont été également remis à des enseignants qui s'étaient engagés dans cette initiative.

La cérémonie de remise de ces prix a eu lieu au centre culturel de la commune en présence des enseignants, des parents d'élèves et des élèves.

« Ceci est un acte symbolique, on a voulu juste créer un déclic pour nous qui sommes des cadres, afin que nos autres frères puissent venir aider l'éducation qui assurera un avenir radieux pour la population de Dahra en particulier et celle du Sénégal en général », a souligné Idrissa Samb inspecteur des impôts et domaines, parrain de la cérémonie.

Le parrain avait primé auparavant, avec l'aide des collègues et partenaires, l'ensemble des 15 écoles élémentaires en leur donnant des fournitures suffisantes et une enveloppe financière de 3000000 francs, rappelle Boubou Thiam, inspecteur de l'éducation.

« C'est un acte qui permet d'installer une émulation au niveau des élèves. Il permettra à ceux qui n'ont pas reçu de prix de redoubler d'effort dans l'année scolaire et même pendant les vacances, a dit M. Thiam.

« Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont des avantages et des inconvénients, nous invitons les parents d'élèves pour qu'ils surveillent les enfants, en classe avec les professeurs, mais aussi à la maison parce qu'on ne peut pas apprendre ses leçons et envoyer des messages », a-t-il lancé.