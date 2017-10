Sénégal: Tambacounda - 6 morts dans une collision entre un bus et un véhicule « 7 places »

C'est peu après 21 heures, jeudi dernier, qu'un bus est violemment entré en collision avec un taxi communément appelé « 7 places ». Sur le coup, quatre individus ont trouvé la mort et quatre autres grièvement blessés.

Deux autres rendront l'âme à l'hôpital. Le drame s'est produit à quelques encablures de Sinthiou Malème, à 27 km de Tambacounda. Les blessés sont évacués à l'hôpital régional de Tambacounda.

C'est un autre drame sur l'axe Kaolack-Tambacounda. Et encore un bus. La soirée du jeudi 6 octobre a été des plus pénibles pour les habitants de Tambacounda du fait du choc entre un véhicule « 7 places » immatriculé TC 2666-C en provenance de Dakar et un bus de transport en commun immatriculé KL 1356-C en partance pour Dakar.

C'est à la sortie de Sinthiou Malème, à quelques encablures du village de Lycounda, sur la route nationale n°1, que le véhicule « 7 places » est entré en collision frontale avec le bus de transport en commun. Sous la violence du choc, le véhicule « 7 places », fortement cabossé, s'est enchevêtré.

Sur le coup, quatre de ses passagers ont rendu l'âme. Il s'agit de Mame Ngor Mbaye, âgé de 28 ans, originaire de Mbacké, Thierno Alioune Kane, âgé de 77 ans, Imam au quartier Plateau de Tambacounda, El hadj Abdoulaye Kébé, âgé de 27 ans, originaire de Kaolack et un passager non encore identifié. Admis en réanimation, Magane sène agé de 30 ans est aussi décédé, portant le nombre à six.

Il y a eu une opération de désincarcération qui a duré trois tours d'horloge, en présence des hommes en bleu de la brigade territoriale de Tambacounda, tout comme les autorités administratives de la région avec des moyens déployés par les soldats du feu.

Les constats d'usage effectués par les gendarmes ont confirmé la mort tragique des quatre passagers du véhicule « 7 places ».

Les dépouilles ont été évacuées à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda. Trois blessés ont été dénombrés.

Il s'agit du chauffeur de « 7 places » Alou Touré et de Fallou Sène, âgé de 23 ans, qui a finalement rendu l'âme aux environs de 3 heures des suites de ses blessures.

Le chauffeur et un autre passager ont été convoyés au bloc opératoire pour les besoins d'intervention chirurgicale. A cet effet, tous les passagers du bus de transport en commun sont sortis indemnes de cet accident.