Sénégal: Mobilisation des imams et oulémas des Kalounayes pour soutenir un projet de l'UCAO

Les populations des Kalounayes ont par ailleurs invité l'Etat du Sénégal à "apporter son soutien pour la préservation du caractère privé du site (... ) de l'UCAO à Coubalan, la consolidation par tous les moyens de la pérennité des investissements déjà réalisés et de la liberté d'aller et de venir".

"Ce projet est un instrument de développement des Kalounayes, tant par les effets sur les emplois directs et indirects et la distribution des revenus que sur la modernisation de l'environnement du village de Coubalan et sa promotion", ont salué les populations dans un mémorandum lu devant des journalistes.

Coubalan (Bignona) — Les populations des villages des Kalounayes (Bignona, sud) ont battu samedi le rappel des troupes en présence des imams et oulémas de la localité pour manifester leur adhésion à un projet de construction et d'extension de l'Université privée catholique de l'Afrique de l'ouest (UCAO) qui fait l'objet d'une controverse dans la zone, a constaté l'APS.

