Afrique du Nord: Message de remerciement à SM le Roi des participants au 32è Comité intergouvernemental d'experts de la CEA en Afrique du Nord

Rabat — Les participants au 32è Comité intergouvernemental d'experts de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) en Afrique du Nord, relevant des Nations-unies, ont adressé un message de remerciement à SM le Roi Mohammed VI, au terme de leurs travaux tenus du 3 au 6 octobre à Rabat.

Dans leur message, ils expriment au Souverain leurs vifs remerciements pour l'hospitalité du Royaume et la sollicitude dont le gouvernement marocain les a entourés durant cette rencontre, implorant le Très-Haut de préserver SM le Roi, de couronner de succès Ses actions, de guider Ses pas et de réaliser davantage de progrès et de prospérité pour le Royaume, sous la conduite éclairée du Souverain.

Le message rappelle que cette rencontre a été l'occasion de discuter de la situation économique, sociale et environnementale dans la région au cours de l'année 2016, à travers une évaluation brève de la situation en Afrique du Nord et la présentation du bilan des réalisations du bureau de la CEA pour la période allant de mars 2016 à septembre 2017, outre des débats axés sur l'"Emploi des jeunes et développement durable en Afrique du Nord".