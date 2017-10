Madagascar: Épidémie - La peste touche le tourisme

Depuis deux mois, 258 cas de peste ont été enregistrés à Madagascar et 36 personnes sont… Plus »

Air Seychelles va, ainsi, suspendre ses vols vers la Grande île à partir de dimanche. Même si, pour le moment, Air France continue à opérer ses vols vers la Grande île, comme il affirme une responsable de la compagnie française à Madagascar, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du personnel navigant et commercial de la compagnie a, pourtant, consigné un Danger grave imminent (DGI) afin d'alerter la direction.

Il a affirmé que cette épidémie est une crise passagère qui se produit tous les ans et qui peut très bien être contenue et maîtrisée.

