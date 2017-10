Afrique: Le Ghana domine les débats

· Le Ghana s'impose devant la Colombie en ouverture du Groupe A

· L'association Eric Ayiah - Sadiq Ibrahim a fait des dégâts dans la défense cafetera

· Au classement, le Ghana prend la tête avant le match entre l'Inde et les USA

On classait volontiers la Colombie et le Ghana parmi les vainqueurs potentiels avant le début de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 et au vu de leur confrontation directe, ils ont les moyens d'assumer ce statut.

Les deux équipes jouent vite et bien en première période, mais les Africains sont les plus réalistes. Lancé sur la gauche en contre-attaque, le capitaine Eric Ayiah centre à ras de terre devant le but, où Sadiq Ibrahim est bien placé pour conclure de près (39', 0:1).

Passeur et buteur inversent les rôles juste après la pause, mais la reprise d'Ayiah file au ras du poteau. Les Ghanéens poussent pour doubler la mise, avant de changer de stratégie en laissant le cuir aux Cafeteros pour jouer en contre.

Kevin Mier a du travail, mais le gardien sud-américain le fait bien. Son homologue Danlad Ibrahim aussi, jusqu'au coup de sifflet final synonyme de victoire ghanéenne.