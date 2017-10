Afrique: La Côte d'Ivoire en échec à Bamako

Une Côte d'Ivoire mal inspirée n'a pas fait mieux qu'un nul (0-0), vendredi à Bamako contre le Mali, préservant ses chances de qualification pour le Mondial-2018, mais laissant au Maroc la possibilité de la dépasser en tête du groupe C de la zone Afrique samedi, voire au Gabon de le rejoindre.

Les Eléphants étaient privés de quelques cadres comme Gervinho, Jean Michael Séri et Moussa Doumbia mais ce n'est pas un bon alibi.

Les joueurs du sélectionneur intérimaire du Mali, Mohamed Magassouba ont, en effet, largement dominé leur sujet, mais ont cruellement manqué de réalisme. Plus de 60% de possession de balle, 14 tirs, une balle sur la traversable...

Les Maliens à qui il restait un très petit espoir de coiffer tout le monde sur le poteau ont perdu définitivement toute illusion.

Le match, a été pauvre en occasions de but. La plus nette est intervenue à la 61e minute, lorsque Moussa Doumbia, à la suite d'une percée dont il a le secret sur le flanc droit de la défense ivoirienne plaçait une frappe croisée qui terminait sa course sur la transversale du gardien Sylvain Gbohouo.

Les Ivoiriens, plutôt transparents, ont tenté de réagir avec un rush de Salomon Kalou, contré in extremis par la défense adverse à la 85e minute. Ils ont ensuite pressé, obtenant trois corners successifs mais sans résultat.

Tout se jouera le 6 novembre à l'occasion de la réception du Maroc par la Côte d'Ivoire, à moins que les Panthères du Gabon ne réalisent un exploit ce samedi en allant gagner à Casablanca. Mais c'est une autre histoire...

Réactions

Marc Wilmots (sélectionneur de la Côte d'Ivoire)

« Le Mali avait de la vitesse et a obtenu plus d'occasions plus d'occasions. Une domination caractérisée par une frappe sur notre barre transversale.

On n'a eu aucune tenue du ballon en première période. On s'expose, on donne confiance à l'adversaire. Il y a beaucoup de fébrilité. Des choses à améliorer. Reste un match, une finale à Abidjan ».

Serge Aurier (capitaine de la Côte d'Ivoire)

« Au match aller, les Maliens avaient connu des problèmes. Ce soir avec beaucoup de jeunes, ils se sont créé pas mal d'occasions. Contrairement à la première période, nous faisons une bonne seconde période, même si nous ne sommes pas allés tout à fait au bout. On repart néanmoins avec un point en attendant de voir le Maroc ».

Mohamed Magassouba (sélectionneur du Mali)

« Il faut reconnaître que nous avons pris les choses au sérieux. On a développé une stratégie de jeu. Nous avons dominé notre sujet mais nous n'avons pas marqué. On a très bien défendu, avec abnégation et intelligence, notamment sur les côtés. Ce soir, je suis satisfait du match. Nous allons bien préparer le prochain ».

Hamari Traoré (défenseur du Mali)

« On a bien joué, seulement on n'a pas marqué. On ne s'enflamme pas. On a maitrisé le jeu en première période.

La Côte d'Ivoire s'est réveillée en seconde période. On a cherché les trois points, mais on n'avait pas toutes les cartes en main. A nous de travailler pour les futures échéances »