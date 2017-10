Madagascar: Salon de l'Auto

Il est possible de choisir entre un modèle à cinq places et un autre à sept places, pour des prix respectifs de 320 millions et 355 millions ariary.

Juste à côté de la GLE 500 est exposée une Mercedes Maybach S-Class. Une limousine qui fait grimper le luxe vers les sommets, avec sa taille imposante, ses courbes et ses jantes chromées. À l'intérieur, on voyage en première classe comme un PDG de multinationale.

L'ensemble est bien évidemment habillé avec du cuir haute qualité. Et la panoplie d'équipements électroniques et d'aides à la conduite laisse tout simplement bouche-bée.

Du point de vue design, la GLE 500 conserve les gênes d'une vraie Mercedes, et y ajoute des courbes et des éléments modernes.

L'Allemagne figure très certainement parmi les plus grandes nations de l'automobile. On en a eu la preuve, une nouvelle fois, au CCI Ivato, avec la Mercedes GLE 500 4 Matic au stand de Sicam. Un SUV premium affiché à 478 millions ariary, qui vaut largement son tarif à couper le souffle.

Mercedes frappe fort durant le Salon de l'Auto, avec la GLE 500. À côté du SUV est exposée une Maybach S-Class. Audi n'est pas non plus en reste avec la Q7.

