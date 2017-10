Sénégal: Baaba Maal lance la plateforme digitale "audiotube"

Il ajoute, "mais quand l'artiste dépend d'un producteur qui l'a produit avec les coûts de production et qui négocie sur le produit et a l'exclusivité, quelle sera alors la place de l'artiste sur cette plateforme ? Et aussi qu'en est-il des artistes interprètes ?", s'interroge le président de l'AMS.

La plateforme "audiotube" estime Baaba Maal "va donner plus de chance à n'importe quel artiste de suivre sa production et d'aller vers la chance".

Pour le représentant de "audiotube" Scott John qui a procédé à la présentation technique du fonctionnement de la plateforme en présence du public, "le jeune artiste qui partage sa musique sur la plateforme peut voir une distribution le plus largement possible dans le monde".

Il permet dit-il, à "l'artiste d'avoir la possibilité de suivre sa distribution, sa production, de savoir quel est son gain, où est-ce que son œuvre a été vue et de pouvoir récolter ce qui lui est dû via nos partenaires comme +Ecobank+ (banque panafricaine)".

