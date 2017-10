Tunisie: Une nette amélioration...

Ces réussites ont permis la saisie de 379 kilos de cannabis, 1.098 joints, 65 kilos de cocaïne et la découverte de 1.995 plantes de marijuana, le tout d'une valeur de plus de 51 millions de dinars.

Le colonel-major Khelifa Chibani, porte-parole de la Garde nationale, a de son côté estimé que la Tunisie, aujourd'hui, est "plus sûre que certains pays européens". Selon les chiffres allant jusqu'à la fin du mois de septembre, la criminalité aurait été stabilisée et, pour certaines catégories, le crime a même sensiblement baissé.

A l'Aouina, une brigade de lutte contre la cybercriminalité travaille d'arrache-pied pour identifier et piéger les hors-la-loi. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a annoncé que la sécurisation des hôpitaux, des moyens de transport public et autres lieux à forte fréquentation allait être renforcée.

Le ministère s'est engagé également depuis quelque temps dans une guerre cybernétique en vue de diffuser un discours alternatif face aux risques, toujours existants, d'endoctrinement et d'embrigadement sur internet, via les réseaux sociaux. Selon Yasser Mosbah, le ministère de l'Intérieur a mis en place une stratégie de "contre-discours".

