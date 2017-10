Cameroun: Recrutements au Port autonome de Kribi - l'expertise du FNE sollicitée

Par ailleurs, le FNE promet d'assurer la bonne exécution des demandes de présélection ou de sélection de candidatures à la demande de l'entreprise et selon les modalités à définir au cas par cas. Kribi n'est plus uniquement une ville touristique.

Les deux entreprises se mettent ensemble pour la gestion optimale et équitable des recrutements. Les documents paraphés ce jeudi par Patrice Melom, le directeur général du PAK et Camille Mouté à Bidias, le directeur général du FNE stipulent que le PAK s'engage à informer le FNE sur ses programmes de développement, sur les évolutions et ses besoins en ressources humaines, ainsi que sur les potentiels profils recherchés. Selon le contrat, le PAK, dans le processus de présélection de candidatures, utilisera prioritairement l'intermédiation du FNE.

