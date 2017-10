Ile Maurice: Bheejaye Ramdenee - «Je ne suis pas satisfait du journal télévisé»

Et on parle également d'un grand nombre d'employés ?

Nous pouvons réaliser un surplus chaque mois, après avoir payé les salaires et autres frais. Les prélèvements liés aux dettes sont effectués selon une échéance précise. On rembourse par mensualités jusqu'à une certaine date.

Et pourtant, on dit que la MBC réalise des profits ?

Les téléspectateurs peuvent-ils s'attendre à des couvertures plus justes et équitables des partis de l'opposition ?

Les équipements datent. Notre car de reportage a fait son temps. D'ailleurs, le JT de 19 h 30 sera écourté et ne durera pas plus de 30 minutes.

Non. C'est différent. Ils ont protesté parce que ce conseiller s'est exprimé sur une radio privée et a déclaré que les journalistes de la MBC «aiment suivre le Premier ministre». C'est contre cela qu'ils protestent.

Et pourtant une majorité de journalistes de la MBC ont signé une pétition et font état de l'ingérence d'un conseiller du Premier ministre dans leur travail ?

La majorité des Mauriciens ont ras-le-bol de ces informations qui montrent presque chaque jour le Premier ministre sous toutes les coutures. Entre samedi et mercredi, il est apparu dans le JT chaque jour, et cela, pendant plus de 30 minutes...

