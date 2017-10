Ile Maurice: Crise à Air Mauritius - L'effet Seetaramadoo...

Mike Seetaramadoo avait été suspendu 24 jours plus tôt pour insubordination. Il lui avait aussi été demandé de fournir des explications sur des zones d'ombre entourant ses qualifications et son expérience.

Dans la lettre, les deux syndicats de pilotes d'Air Mauritius - l'AEA et la Mauritian Air Line Pilots Association (MALPA) - dénoncent les «décisions unilatérales pour modifier les conditions d'emploi des employés sans consultation au préalable avec les syndicats et sans l'approbation du CEO» prises par Mike Seetaramadoo.

Un nom virevolte dans la nouvelle turbulence qui secoue Air Mauritius (MK) depuis le jeudi 5 octobre. Celui de Mike Seetaramadoo, l'Executive Vice-President (EVP) Commercial and Cargo, et responsable des ressources humaines de MK.

