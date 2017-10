Angola: Le Conseil de la société civile soutient les initiatives gouvernementales

Benvinda Paulo a été investie dans le domaine de l'organisation, Raimundo dos Santos, pour les loisirs et sports, Joaquina Pedro pour l'éducation et enseignement, Almeida Lopes pour les relations publiques, entre autres.

Ont été installés la première secrétaire de Luanda, Marinela Francisco, et son adjointe, Damião Moniz. Afra dos Santos est responsable de l'Administration et Finances, Almeida Henriques occupe le poste de Marketing et Information, tandis que Mateus Manuel est responsable du domaine de l'Action Sociale.

Africano Pedro a également évoqué la contribution du CCSN au désarmement de la population civile, qui vise à consolider la paix dans la vie quotidienne et à éviter des crimes avec des moyens militaires, par la collecte d'armes à feu et d'autres artefacts en possession illégale de la population.

Il a dit que le conseil développait des programmes sur les accidents de la route et la sécurité routière, en partenariat avec la Police nationale, afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes et de préserver les vies humaines.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.