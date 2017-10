Angola: Première réunion de spécialistes angolais en médecine interne

Luanda — La première réunion de spécialistes angolais en médecine interne, entre les anciens professionnels de la santé publique et les nouveaux formés au pays et à l'étranger, a eu lieu samedi à Luanda.

Le règlement d'hospitalisation complémentaire médical en Angola, les expériences de formation des médecins dans les hôpitaux publics et dans les cliniques privées, la qualité de vie et le niveau de satisfaction des médecins, la stratégie de municipalisation des services de santé et les défis pour l'amélioration de la formation de spécialistes de la médecine sont des questions abordées durant la rencontre.

En marge de la réunion, le président de l'Association fondée en 2017, Jeremias Agostinho, a dit que la rencontre avait également permis un échange d'expérience entre les médecins formés à l'étranger et sur place au pays, et entre les spécialistes internationaux et les professeurs liés à la formation de médecins et d'étudiants de la médecine, dans le but de mieux servir les patients au niveau des unités sanitaires.

Etaient présents à cette première rencontre, au moins 430 spécialistes et d'autres professionnels de la santé formés en Angola, au Brésil, à Cuba, en Espagne et au Portugal.