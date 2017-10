Angola: Le secteur agricole cherche à augmenter la production de céréales

Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Réforme de l'Etat, Adão de Almeida, a annoncé… Plus »

Selon le directeur-général de l'Institut de Développement Agraire (IDA), David Tunga, la situation de la production agricole, dans les deux prochaines années, pourrait s'améliorer, et les resultats seraient significatifs, étant donné le bas prix des engrais, l'amélioration de semences, et l'augmentation de la disponibilité d'outils de travail.

Luanda — Le Ministère angolais de l'Agriculture et des Forêts compte augmenter, à grande échelle, la production de maïs, de soja, de riz et des haricots, à partir de la présente campagne 2017-2018, qui commence officiellement le 10 octobre, par la province de Huambo (plateau central), afin de relancer le secteur agropastoral dans le pays.

