Angola: Le gouverneur de Cuanza Sul relève les relations entre l'Angola et Cuba

A titre d'exemple, le gouverneur a rappelé le rôle joué par les troupes cubaines dans la bataille d'Ebo, sur le territoire de Cuanza Sul, et dans laquelle beaucoup de soldats cubains et angolais sont morts en 1984.

Prenant la parole lors d'une cérémonie marquant la fin de mission diplomatique de l'ambassadrice cubaine en Angola, Gizela Radiela, le gouverneur a souligné que les relations entre Luanda et La Havane était "sans frontière", eu égard à l'amitié et à la coopération qui unissent les deux parties dans divers domaines.

Sumbe (Angola) — Le gouverneur de la province de Cuanza Sul (littoral-centre), Eusêbio de Brito Texeira, a mis en exergue, samedi, dans la ville de Sumbe, les relations entre l'Angola et Cuba dans les domaines de l'Education, de la Santé et Militaire durant la lutte de libération nationale et la guerre fratricide que son pays a connues par le passé.

