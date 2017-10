Tunisie: Financement des PME - A la recherche de solutions plus adaptées

« Il suffit de consulter les bilans financiers des banques et de voir la part octroyée aux PME. Les banques sont plus tentées par les grands groupes, les bons de Trésor, les entreprises publiques, les crédits à la consommation. C'est essentiellement un problème de garantie. Ajoutons à cela la complexité et la lenteur dans le traitement des dossiers de financement », estime-t-il.

Un constat observé non seulement en Tunisie mais également en Afrique d'une façon générale, comme l'a indiqué Meriem Bousslama, responsable de la division institutions financières à l'Agence française de développement (AFD). Elle affirme que les PME, en création ou en phase de maturation, ne trouvent pas suffisamment de solutions adaptées à leur stade de développement.

« Les solutions s'appuyant sur l'innovation financière pour soutenir ce type d'entreprise, comme le capital investissement et le capital risque, ne sont pas assez développées en Afrique, alors que les PME représentent 85% du tissu productif des pays africains. Ce sont elles qui concentrent l'emploi et les enjeux de développement », explique-t-elle.

Souci d'adaptation

Mme Bousslama affirme que l'AFD a développé une approche qui vise à offrir un financement plus adapté et répondre à une demande de financement plus structurée.

Elle cite les prêts à long terme octroyés aux partenaires financiers, les fonds délégués de l'Union européenne permettant de mobiliser de gros volumes de ressources financières sous forme de subventions pour soutenir les banques.

Il s'agit aussi d'aider ces derniers à propager la culture du risque par le biais de la formation des équipes techniques et le développement d'outils de gestion des risques. Elle indique que l'AFD intervient dans les pays en développement avec un fort engagement en Afrique puisque 50% de ses engagements annuels se font au sein de ce continent.

Pour Zied Oueslati, associé partenaire du fonds AfricInvest, il existe d'autres instruments pour financer les PME comme le leasing et la microfinance. Mais le grand problème de la microfinance en Tunisie est qu'elle n'a pas la possibilité de mobiliser des dépôts. «

Nous sommes le seul pays en Afrique à opérer ce blocage. C'est le rôle de la Banque centrale. Cela permettrait de collecter beaucoup de cash, surtout avec les problématiques de l'économie informelle et l'augmentation du volume des billets en circulation », lance-t-il.

Problème d'ouverture

Du côté des banquiers, Mondher Ghazali, directeur exécutif de l'Union internationale de banques (UIB) a indiqué que le débat sur l'accès au financement des PME a trait à la capacité de celles-ci à fournir des perspectives de gestion suffisamment rigoureuses pour que le banquier soit en situation de confort.

Il affirme qu'il y a généralement un flou entre les besoins d'investissement et les besoins d'exploitation. D'autre part, il y a aussi la responsabilité du banquier et la question d'avoir « un appétit stratégique » à financer les PME.

« En fonction de cela, il pourra réserver des fonds pour le financement des PME. Il ne faut pas céder à la facilité. Il faut comprendre que nous sommes dans un contexte global qui ne facilite pas l'exercice de l'intermédiation bancaire vis-à-vis des PME », précise-t-il.

Mais disons que la problématique de l'accès au financement influe grandement sur les perspectives de développement de ces PME qui forment l'enjeu d'avenir. En outre, la problématique des difficultés de se déployer à l'étranger, vu l'étroitesse du marché tunisien, ne permet pas d'avoir des perspectives assez ouvertes pour les entreprises tunisiennes.

« Les montants alloués pour les opérations d'investissement à l'étranger sont loin d'être suffisants. Pour les entreprises tunisiennes, il n'y a pas beaucoup de choix que d'exporter et de s'internationaliser.

Sur le marché tunisien, il y a beaucoup de concurrence, il y a le marché parallèle. Je pense aussi que la présence des fonds d'investissement dans les régions est très importante pour permettre aux PME de s'ouvrir à de nouvelles perspectives de développement et les préparer à travailler avec les banques également », estime-t-il.