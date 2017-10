Tunisie: «Les municipales ne doivent pas être reportées»

«Le Code des collectivités locales sera probablement adopté par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) avant la fin de l'année en cours soit avant l'organisation des élections, et même en cas de blocage, les élections doivent avoir lieu dans les plus brefs délais et ne doivent pas être reportées», a-t-il ajouté.

Intervenant au cours d'une conférence-débat organisée à Tunis sur le thème «Processus de décentralisation : entre Code des collectivités locales et report des élections municipales», le ministre a estimé que la situation dans les régions gérées par des délégations spéciales depuis environ sept ans n'a que «trop duré».

«Les plans de développement et les projets sont suspendus et il est grand temps d'avancer et de répondre aux besoins des citoyens», a-t-il soutenu.

Les tribunaux régionaux relevant du Tribunal administratif sont prêts et des efforts sont fournis pour garantir la neutralité de l'administration, a-t-il dit, ajoutant que «tous les arguments pour reporter les élections municipales n'ont aucune raison d'être».

De son côté, Mokhtar Hammami, président du Comité général de la prospective et de l'accompagnement du processus de la décentralisation, a souligné que la finalisation de la composition de l'Isie (Instance supérieure indépendante pour les élections) est l'une des garanties les plus indispensables avant l'organisation des élections municipales dont la date finale ne peut être fixée que par l'Isie.

Organisée à l'initiative du Centre international pour la gouvernance locale innovante, la conférence-débat s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale démocratique et le développement économique local soutenu par les ministères des Affaires étrangères néerlandais et danois.

Des représentants de la société civile, des experts et des responsables municipaux participent à cette conférence-débat visant à soulever les problématiques et les difficultés qui entravent la mise en œuvre de la décentralisation et la gouvernance locale en Tunisie au moment où le Code des collectivités locales est actuellement en débat à l'ARP et la date des élections municipales a été reportée.

Rappelons que l'Isie avait annoncé jeudi une date définitive pour les élections municipales, fixée pour le 25 mars 2018. De leur côté, les membres du bureau de l'ARP et les présidents de groupes parlementaires, réunis, hier, ont décidé l'ouverture des candidatures pour la présidence du Conseil de l'Isie à partir de jeudi jusqu'au au 12 octobre. Ils ont, également, décidé de tenir la séance plénière consacrée à l'élection du président de l'Isie à la suite de la séance inaugurale de la prochaine session parlementaire, prévue le 17 octobre.

Dans une déclaration de presse, à l'issue de la réunion, le président de l'ARP, Mohamed Ennaceur, a indiqué qu'il a été convenu d'adresser une correspondance à l'Isie pour lui notifier l'expiration prochaine de la date (7 octobre) du tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres du conseil de l'Isie.