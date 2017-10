Tunisie: Un repère de volonté et d'abnégation

L'optimisme est la foi du renouveau de la sélection tunisienne, face à l'avilissement et les illusions du passé. Elle aurait pour ainsi dire besoin d'actes et pas seulement de paroles.

Des anciennes versions de l'équipe nationale qu'on espère définitivement révolues, l'on garde encore à l'esprit les travers qui étaient à la fois nombreux et bien connus: confusion de la part de ceux qui avaient le pouvoir de décision, incompétence et manque de légitimité, et, dans tous les cas de figure, fragilité de ceux dont dépendait l'avenir de la sélection.

En ce temps-là, il était évident que la plupart des acteurs impliqués dans les affaires de l'équipe n'avaient rien compris de leur passage en sélection et tout autour. Ils n'avaient rien compris des prérogatives et de la vocation liées à la sélection. Sûrs de leur bon droit, ils étaient indifférents aux besoins de plus en plus grandissants autour de l'équipe.

Tout au long de ses différents parcours, la sélection avait essayé presque tous les profils d'entraîneur. L'histoire ne nous a que très rarement offert de bien édifiants exemples d'hommes qui s'étaient engagés au service de l'affirmation du jeu et de ses dérivés.

L'étendue et les limites de l'équipe dépendaient de celui qui en assumait la responsabilité technique et très peu des joueurs.

Et comme toujours, elles tenaient de l'idée que l'on se faisait des dispositions à la fois individuelles et collectives de l'ensemble de l'équipe. La plupart du temps une idée bien loin de la réalité. Au-delà des constats et des jugements, on espérait sans cesse une véritable recomposition des priorités de la définition des rôles et exigences tactiques.

Aujourd'hui, tout ce qui est de nature à permettre à la sélection de s'attacher davantage au terrain commence à avoir une raison d'être à travers le comportement et le rendement des joueurs dans les différentes épreuves auxquelles ils font face.

Sans tomber dans les excès, et encore moins les jugements précipités, nous pensons que la sélection est sur la voie lui permettant de se doter d'un fond et d'un style de jeu adéquats et pertinents, d'une capacité générale à gérer les matches avec aisance, variété et supériorité. Autrement dit, l'équipe laisse entrevoir l'équilibre et la justesse souhaités, la solidité nécessaire, la force mentale indispensable, et surtout la continuité dans les résultats.

Chaque match, à l'instar de celui de cet après-midi contre la Guinée qui est susceptible de lui permettre d'assurer définitivement sa qualification au Mondial de Russie 2018, impose forcément de nouvelles priorités. Il ne devrait pas, de toute évidenceو être géré de la même façon que les précédentes.

La sélection d'aujourd'hui, version Nabil Maâloul, fait du football et du jeu un repère de volonté et d'abnégation. Le comportement et le rendement des joueurs sur le terrain renvoient l'image d'une équipe qui a envie de faire quelque chose et qui tient à ne pas compromettre ses nouveaux acquis.

