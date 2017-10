Tunisie: Appel à une convention claire et équitable

Concernant les instituteurs, l'accord stipule que la situation de 1300 contractuels sera régularisée en septembre 2017. Les dossiers du nombre restant de suppléants seront régularisés sur deux étapes et en deux groupes égaux au cours de septembre 2018 et septembre 2019.

Il a, également, mis l'accent sur la nécessité d'actualiser la base de données relative aux enseignants suppléants qui couvre la période allant du 15 septembre 2008 au 30 juin 2016, étant donné que l'ancienne liste comprend les noms de personnes qui travaillent dans les secteurs public et privé et ceux qui opèrent à l'étranger.

S'exprimant lors d'une rencontre avec la presse, hier à Tunis, Bedhiafi a ajouté que les recrutements doivent bénéficier aux personnes relevant du ministère de l'Education et non pas aux travailleurs dans le cadre de la coopération technique qui ont obtenu des contrats de travail dans les pays du Golfe et qui ne dépendent pas du ministère de l'Education.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.