Tunisie: Creusement du déficit budgétaire

Egalement, les interventions et transferts ont progressé de 14% contre un repli de 20,8% l'année précédente. Par ailleurs, l'accroissement des dépenses en capital a été plutôt modéré, soit 6,8% contre 39,8% à fin août 2016, à cause d'une contraction des investissements directs (-1,3% après une hausse de 40,6% à fin août 2016).

Le renforcement des recettes fiscales a été particulièrement favorisé par la progression des impôts sur les revenus, autres que les salaires (1.436 MDT contre 1.180 MDT à fin août 2016) et des impôts sur les sociétés non pétrolières (1.405 MDT contre 847 MDT).

Cette évolution a été induite par une progression notable des dépenses courantes et des intérêts de la dette publique qui a largement dépassé la hausse des ressources propres, a indiqué la Banque centrale de Tunisie (BCT), dans sa note du mois d'octobre 2017 sur l'évolution de la conjoncture économique et monétaire.

