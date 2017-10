Tunisie: ESS\JSM - Duel des leaders...

En même temps, les favoris veulent se rassurer tôt pour leur qualification au play-off. On ne gagne pas un titre à ce moment de la saison, mais on solidifie le jeu et on se met à préparer petit à petit les parties décisives du championnat. En deux journées, rien de particulier, c'est un début laborieux comme d'habitude, et ce sont les mêmes favoris qui sont au rendez-vous.

A l'exception probablement de la JSMenazeh, la révélation de ce début de saison en battant tour à tour le SN puis l'USM.

Cette équipe courageuse, sans moyens, commence bien la saison et aura ce soir un test sérieux face à l'ESS. Les deux équipes se partagent le fauteuil de leader au groupe B. Ce sera donc un duel de leaders où l'ESS de Maher Khanfir aura un avantage technique et humain.

C'est une équipe qui s'est renforcée et décidée à oublier le revers de la première journée à Monastir. Les équipiers de Mouhli jouent contre une JSM libérée de toute pression et qui compte sur un groupe formé de cadres et de jeunes.

La qualification au play-off reste le premier objectif des joueurs de la JSM. Un match intéressant à suivre. Le lendemain, l'USM joue face au SN. Les Monastiriens, piégés par la JSM à la deuxième journée, n'ont pas envie de perdre encore des points dans leur recherche de la première place. Cela dit, le groupe B paraît plus animé et plus équilibré que le groupe A, où l'ESR et le CA, à un degré moindre, distancent les autres.

Ce soir, l'ESR sera exempte, alors que le CA ne jouera pas après la disqualification de l'EST. USA-DSG et JSK-ESG constituent des matches à fort enjeu entre des outsiders qui se disputent un billet ( logiquement ) pour le play-off. Ça va être équilibré en attendant une bonne qualité du jeu. Et à ce sujet, on ne peut pas leur demander plus étant donné les difficultés financières dans lesquelles se trouvent nos clubs. Le championnat ne fait que commencer, ce n'est pas maintenant que l'on va exiger du spectacle.