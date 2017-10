Tunisie: EMM\ESS, choc du jour

Au milieu du tableau, l'AS Hammamet devrait gagner des points et essayer de remonter au classement contre le Sporting de Moknine qui évoluera à Ksar Helal. Béni Khiar, le dernier de la classe, ne sera pas à la fête contre l'AS Téboulba. L'AST est un adversaire coriace, difficile à manier et de surcroît un candidat potentiel au play-off. Les Capbonais sont avertis.

L'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain évolueront également loin de leurs bases. Toutefois, les deux équipes de la capitale auront moins de pression que l'Etoile Sportive du Sahel, étant donné que leurs adversaires du jour sont à leur portée. Les «Sang et Or» seront les hôtes du CS Sakiet Ezzit.

