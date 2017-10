Tunisie: La formation continue, plus qu'une nécessité

Présentant cette étude durant les Rencontres Africa 2016, Mohamed Ali Elouani Cherif, managing partner du groupe Mazars, affirme que les résultats de cette étude ont été surprenants. Il indique, néanmoins, qu'ils posent un défi aux pays africains d'offrir un environnement professionnel, de vie au niveau des attentes de ces jeunes.

«Les métiers se professionnalisent de plus en plus dans tous les secteurs. Ils deviennent plus pointus. Les gens qui ont ce genre de qualifications sont rares, même en Europe. Les ingénieurs informaticiens trouvent facilement de l'emploi là-bas parce qu'ils sont très spécialisés dans leur secteur», affirme-t-il.

M. Cherif a précisé que l'étude a abouti à l'importance de la formation continue à tous les niveaux professionnels. Il s'agit également de développer les soft skills (communication, gestion d'équipe, développement) afin d'apprendre aux jeunes d'être des leaders.

D'un autre côté, M. Cherif a indiqué que pour le cas tunisien, il est important de travailler sur une nomenclature des métiers pour faire face au chômage rampant et pallier au paradoxe qui fait que certaines entreprises ne trouvent plus de personnel qualifié qui réponde à leurs besoins spécifiques. Il s'agit également, selon lui, de rapprocher encore plus l'université publique des entreprises afin de mieux cerner les besoins du marché du travail.

Auteur : M.O.

Ajouté le : 07-10-2017