Afrique: Victoire symbolique du Cameroun sur l'Algérie

Détermination malgré l'élimination. L'on aurait cru que les deux équipes couraient toujours après une qualification pour la Coupe du monde 2018.

Tant du côté du Cameroun que de l'Algérie, des actions bien combinées, passes après passes, donnaient dès l'entame du match des indices que cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires dans le groupe B, serait riche en spectacle pour les près de 30 000 supporters venus vivre la rencontre en direct au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Du coup, la première grosse erreur s'est révélée fatale pour les Fennecs. Une mauvaise relance du latéral droit algérien, Amir Bensebaini, arrive comme un cadeau pour Aboubacar Vincent.

Sans trop attendre il trouve son coéquipier Clinton Njie bien positionné dans la défense adverse. Le Marseillais signe ainsi son retour magistral dans la sélection par une frappe qui abat, Rais Mbolhi, le portier des Fennecs (1-0, 23').

L'Algérie va tenter de riposter. Mais toutes ses occasions de but vont s'avérer vaines. , Notamment celle de 32e minute quand El Arabi Soudani manque de peu de lober le gardien camerounais Fabrice Ondoa. C'est donc sur cet avantage de 1 à 0 les deux équipes regagnent les vestiaires.

Dès la reprise, les Algériens se montrent revanchards. Quelques belles actions offensives, ponctuées par des frappes à plus de 25 mètre environ qui ne réussissent pas à changer la physionomie de la rencontre.

Les joueurs de l'Espagnol Luis Gonzales Alcaraz contrôlent les trente dernières minutes du match. Quelques remplacements sont effectués de part et d'autre. C'est ainsi qu'Hugo Bross le sélectionneur camerounais abat sa dernière carte à la 87e minute.

Le buteur Clinton Njie cède sa place à Frantz Pangop, joueur de l'Union sportive de Douala, équipe du championnat local. Profitant d'une balle contrée, il concrétise sa première occasion (2-0, 87').

Réactions

Hugo Broos (sélectionneur du Cameroun)

On a de bons éléments. Les joueurs ont manifesté beaucoup de qualité, beaucoup de volonté et de solidarité. Vous devez savoir que toutes les sélections ont des moments de faiblesse et ce n'est pas l'occasion de tout abattre. L'Algérie a contrôlé les 30 dernières minutes du match et nous, on a fait preuve de caractère. L'équipe d'Algérie manque d'âme contrairement au Cameroun. Elle a changé quatre entraineurs en un an.il faut peut-être qu'elle donne de la chance à un entraîneur de faire un an ou plus.

Sofiane Hanni (vice-capitaine de l'Algérie)

Ca fait mal cette défaite. On a montré toute notre envie. Nous nous sommes battus. Nous avons eu cinq occasions que nous n'avons pas pu mettre au fond. Historiquement nous n'avons jamais battu le Cameroun en match officiel.

On a voulu faire a différence mais cette fois n'était pas la bonne. Nous allons travailler, dans l'humilité et la détermination, pour affronter les étapes à venir.