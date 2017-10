Tunisie: Une approche participative en cours d'élaboration

Des étudiants, des représentants des centres de conseils et d'orientation familiale ainsi que des centres d'hébergement, de protection et d'autonomisation des femmes et des filles victimes de violence ont pris part à cette rencontre.

La rencontre a porté, également, sur les programmes et stratégies du ministère de la Femme en matière de protection et de prise en charge des femmes victimes de violence ainsi que des mécanismes chargés de sa protection au sein du ministère de l'Intérieur.

Il s'agit, aussi, a-t-elle dit, de leur garantir une aide juridique, un suivi médical et psychologique, un accompagnement social approprié ainsi que l'écoute et l'hébergement en cas de besoin.

Les interventions ont porté, également, sur les droits des femmes ou des filles victimes de violence en vertu des dispositions de la loi contre la violence à l'égard des femmes, en particulier en ce qui concerne leur droit à la protection juridique de manière à préserver leur sécurité, leur intégration physique et morale et leur dignité tout en veillant au respect de leur vie privée.

Il s'agit, selon elle, de renforcer la législation et d'encourager la création de centres spécialisés, tout en œuvrant à soutenir les programmes communs qui visent à garantir une prise en charge multidisciplinaire des femmes et enfants victimes de violence.

Elle vise, a-t-elle dit, à réhabiliter les victimes de violence et de torture dans le cadre d'une approche multidisciplinaire qui tienne compte des aspects médicaux, juridiques et socio-économiques.

