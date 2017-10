Angola: Une entreprise de montage de motocycles échappe à la faillite

Luanda — La plus grande entreprise de montage de motocycles en Angola baptisée "Agir Huang", ayant failli faire faillite, a diminué le personnel et les importations, tout en maintenant les salaires et la société constituée en 2006 avec un investissement de 5,5 millions de dollars US.

Selon le directeur de l'entreprise, Luís Gourgel, il y a eu baisse de production journalière, et la production oscillait entre 40 et 60 motos, tandis que la main d'oeuvre, qui était de 74 travailleurs, a été reduite à 34, soit 26 angolais et 06 expatriés chinois.

L'actuelle situation économique de l'Angola a contraint l'entreprise à diminuer les importations des facteurs de production, c'est-à-dire des composantes de motos, a-t-il expliqué dans une interview à l'Agence Angola Presse (Angop).

Luís Gourgel a fait savoir que 2015 a été l'année la plus difficile au cours de laquelle Agir Huang s'était limitée à gerer les stocks, soit environ deux millions de motos.

Faute de devises pour assurer les importations, l'entreprise créée par l'angolais Luis Gourgel et un groupe d'expatriés chinois, a perdu la confiance de fournisseurs depuis la République populaire de Chine, étant donné que certains crédits obtenus ne pouvaient jusque-là être remboursés, a-t-il expliqué.

"Nous avions beaucoup de Kwanzas (monnaie nationale), mais il était difficile d'achêter de devises à la banque, pour honorer nos engagements commerciaux au niveau international. Cette situation a démoralisé les fournisseurs et les associés qui étaient prêts à renoncer", a-t-il ajouté.

Il a souligné qu'au niveau interne, l'enteprise se heurtait également à des obstacles pour recuperer l'argent investi dans differents projets, notamment dans les services de voirie à Quiminha, province de Bengo, et à Cabo Ledo, dans la province de Luanda.

En dépit de tout, Luís Gourgel a rappelé que l'entreprise avait connu du succès en 2013, année à laquelle 420 motos étaient vendues mensuellement, soit 08 fois plus que les ventes réalisées durant les premières années de sa création.