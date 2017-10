Afrique: L'Iran punit les fautes de la Guinée

L'Afrique du Sud a battu samedi le Burkina Faso (3-1) et s'est relancée dans la course à la Coupe du monde… Plus »

Pas de but en première période, mais le scénario change à l'heure de jeu. A 20 mètres, Sayyad Allahyar arme et envoie le cuir dans la lucarne droite (59', 1:0).

La pression de l'événement ou la lourdeur du climat expliquent peut-être la nervosité des débats et la multiplication des fautes. C'est d'ailleurs sur des coups francs que les occasions arrivent, par Esmaeil Zadeh Amir côté iranien, et Fandje Touré dans le camp guinéen.

Après le match à suspense entre l'Allemagne et le Costa Rica, la deuxième rencontre du Groupe C de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 a été moins animée, puisque l'Iran et la Guinée ont mis presque une heure pour véritablement lancer le match.

