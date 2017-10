Ile Maurice: Homicide involontaire à Pailles - La peine de prison d'un taxi suspendue

«Il y a avait une distance de 50 mètres entre ma voiture et le piéton. J'ai continué à rouler à une vitesse de 60 à 70 km/heure et l'homme en question s'est jeté devant moi.

L'affaire remonte au 17 août 2010. Le chauffeur de taxi quittait Port-Louis pour se rendre en direction de Curepipe en passant par l'autoroute. «Je me suis retrouvé sur un chemin dans l'obscurité et soudain, j'ai vu un homme à ma gauche à Pailles.

Deokumar Jhoomuck a aussi été reconnu coupable pour quatre autres accusations : celle de n'avoir pas rapporté un cas d'accident au poste de police dans un délai de quatre heures, d'avoir conduit un taxi sans avoir une licence de chauffeur de taxi et il avait aussi failli à produire le certificat d'assurance et celui du Fitness.

