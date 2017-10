Afrique: Le Niger débute en beauté

Au total, une quinzaine d'activistes et d'associations de la société civile africaine comme « Y en a… Plus »

Salim Abdourahmane en profite et se retrouve au cœur de la surface pour inscrire un but historique pour les Nigériens (59', 1:0) : leur premier en Coupe du Monde, synonyme aussi de première victoire, et de première place ex aequo avec le Brésil en tête du groupe.

Passée l'émotion, le Mena Cadet est vite entré dans le vif du sujet et s'est porté à l'attaque, mais sans créer de réel danger. En face, les Asiatiques ont laissé passer l'orage avant de faire parler leur technique, leur rapidité et leur imagination, notamment sur des combinaisons sur coup franc.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.