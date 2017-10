Tunisie: Lancement de la 2e phase des appels à propositions

Elle vise, a-t-elle dit, à réhabiliter les victimes de violence et de torture dans le cadre d'une approche… Plus »

L'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, a, dans ce contexte, souligné que «la culture est l'un des moteurs de la transition démocratique. Elle unit et stimule; elle offre un unique espace de partage, de rencontre et de réflexion.

Le deuxième axe, matérialisé dans le projet Tfanen-Tunisie Créative, sera mis en œuvre par le British Council, pour le compte et avec la collaboration du réseau Eunic (European union national institutes for culture).

Les projets promouvant l'accès à la culture au niveau local, notamment dans les zones défavorisées, et qui seront développés et gérés en réseau par des partenaires de natures diverses (organisation de la société civile, organismes étatiques, acteurs culturels indépendants, etc.) seront valorisés. Une attention particulière sera portée aux projets bénéficiant aux jeunes et aux femmes.

Les financements accordés varient entre 10.000 et 100.000 euros par projet (en fonction des fonds et des lots) pour une durée des projets allant de 3 à 12 mois.

Tfanen-Tunisie Créative vient de lancer la deuxième phase des appels à propositions pour 3 fonds culturels, pour une enveloppe globale de 1.750.000 euros (environ 5 millions TND) dans le cadre des «Fonds d'engagement culturel local en Tunisie», «Fonds d'appui à la création» et «Fonds de pérennisation des festivals et de valorisation du patrimoine», informe un communiqué de presse de British Council en Tunisie.

