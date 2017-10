Tunisie/Guinée: «Des chances intactes»...

interview

Nous le serons vu que nous avons effectué un bon stage et plusieurs séances d'entraînement adéquates pour ce match face à la Guinée.

Nous n'avons pas de soucis. Tout dépendra de notre désir de bien faire.

Etes-vous prêt pour ce bras de fer face aux défenseurs guinéens?

Je suis en forme comme en début de saison, à l'instar de mes coéquipiers. Je vais me déployer du maximum pour marquer mais surtout pour gagner et assurer notre qualification à la Coupe du monde de Russie 2018 sans nous soucier du résultat du match Libye-RD Congo. Je sais aussi que mes coéquipiers donneront le meilleur d'eux-mêmes pour aller chercher le résultat qu'on espère.

L'atmosphère positive qui règne dans le groupe est-elle un avantage pour négocier ce match à quitte ou double face à la Guinée?

Il y a évidemment un grand soutien populaire, c'est quelque chose d'important pour nous tous. Nous sommes très motivés pour négocier ce match dans la sérénité et la détermination. Il y a un excellent état d'esprit chez tous les joueurs et le staff technique. La vie en interne est plus importante, mais avoir ce lien avec notre public l'est aussi comme ce fut le cas face à l'Egypte et la RDCongo à Radès.

Le dernier résultat face de la RDCongo a redonné à l'équipe de Tunisie une assurance pour aller en Russie. Qu'en pensez-vous?

Et comment ! C'est un terrain pourtant très difficile. Après un mauvais début de notre part, nous avons réussi à rectifier le tir pour dominer courageusement un ensemble congolais dépassé par notre volonté et notre engagement physique. Certes, on a réussi à arracher le nul mais sans être gourmand nous avons raté de peu la victoire. Mais rien n'est perdu à nous de jouer pour surprendre cette équipe guinéenne. On a toutes les chances pour vaincre et convaincre.

Comment percevez-vous le football guinéen en général? Le considérez-vous en déclin?

Le problème est que les Guinéens ont raté les éliminatoires. La Guinée a encore de bons joueurs professionnels évoluant en Europe, et ont aussi une nouvelle génération qui arrive. Je ne pense pas que le niveau a baissé. Elle reste une nation africaine forte.

Allez-vous marquer aujourd'hui?

Notre objectif reste la victoire, rien que la victoire. Marquer, ce n'est pas mon souci, certes, je dois aider mes coéquipiers à exploiter au maximum leurs ballons pour les mettre au fond des filets du gardien adverse. Il faut aussi bien négocier ce match avec assurance, vigilance et réalisme pour rentrer victorieux.