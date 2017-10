Tunisie: Réagir ou s'enliser !

Ce faisant, la remarque saillante reste toujours l'inefficacité de l'attaque. Le compartiment offensif constitue, comme tout le monde le sait à Zarzis, le talon d'Achille de l'ESZ. Il est vrai que Chaker Regueï est un élément de valeur.

Il a l'expérience et un caractère de leader sur le terrain, mais il a pris le train en marche et puis une hirondelle ne fait pas le printemps. Il ne dispose pas de baguette magique. Hatem Slama, également, qui prend toujours son mal en patience, s'est remis petit à petit et il a perdu du poids.

Rencontré au terme de la séance de jeudi, il piaffe d'impatience pour retrouver sa place avec la formation-type : «Avant la trêve, j'avais 60 minutes dans les jambes. J'ai bien bossé dernièrement et je suis capable de terminer la partie, sur le même rythme. Bien sûr, le dernier mot revient à Si Noureddine et je vais lui en parler.

De plus, espérons qu'on trouvera un bon attaquant au prochain mercato», nous confie-t-il. Le milieu de terrain Maâroufi est un recrutement réussi, mais seul, il n'est pas en mesure de faire des miracles.

Pour le reste, Jaballah est parti finir ses études. Les Addala, Boussif et Rejeb sont jeunes. Malgré leur ambition et leur abattage, ils manquent d'expérience et aucun d'eux n'est parvenu à inscrire le moindre but. Noureddine Bourguiba n'a pas beaucoup de choix pour le moment.

Il faudrait les encourager et avoir confiance en eux. Il suffit d'un exploit ou deux et l'équipe se mettra sur les rails.

L'ESZ jouit d'une force de caractère. Elle a toujours confiance en ses poulains et elle est capable de mettre le compteur en marche. Le parcours reste long et semé d'embûches. Joueurs et staff technique en sont conscients.