Tunisie: Trop d'immeubles en ruine

L'effondrement d'un immeuble à Sousse, comme au lendemain de chaque accident de ce type, n'a pas manqué de réveiller les responsables de leur torpeur et de leur prêter mille déclarations pertinentes, à l'image de celle servie par le ministre Mohamed Salah Arfaoui : «200 bâtiments sont menacés d'écroulement dans le pays, et la loi a montré ses limites !».

Faute de remonter le moral ou de délimiter les responsabilités, la déclaration ouvre les enchères et donne libre cours à l'imagination. Car, rien que dans la capitale, d'autres chiffres, plus effrayants, ont été avancés en diverses occasions sous Ben Ali où, pourtant, l'on se faisait discret à propos des catastrophes. Mais le plus inquiétant c'est que, selon lui, ni les autorités locales ni les autorités régionales n'ont juridiquement les prérogatives pour faire évacuer ces immeubles.

En fait, les failles au niveau de la législation sont nombreuses, aussi bien pour les autorisations de construire que pour celles en vue de la démolition.

Car, nous avons, dans le cas de l'immeuble de Sousse, la rencontre de deux facteurs déstabilisants : une forte pluie ayant ramolli la vieille bâtisse et un immeuble voisin en construction ayant fait subir à cette vieille bâtisse des tremblements qui l'auraient désarçonnée.

Mais, à ces failles juridiques, il s'agit de rajouter les facteurs intrinsèques caractérisant le parc immobilier appartenant ou ayant appartenu à des étrangers ou à des Tunisiens émigrés.

Et ces «biens d'étrangers», dont les murs croulent ici ou là et dont les balcons typiques cèdent sur la tête des passants, représentent désormais un lourd fardeau et un problème insoluble, souvent victime du secret que revêt la négociation à son propos avec l'ancienne puissance coloniale. Une négociation qui, à force de reports, semble bel et bien abandonnée. A jamais ?