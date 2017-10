Tunisie: La course contre le cancer

Rappelons-nous la première session, tenue le 30 octobre 2016 et qui visait à sensibiliser la population féminine à la pratique régulière d'une activité physique pour mieux faire face au cancer.

«Le premier marathon organisé par l'association Nourane de prévention contre les maladies cancéreuses s'était déroulé sous la forme d'une course de cinq kilomètres que nous avions voulue familiale afin de sensibiliser les femmes à la pratique régulière du sport.

Des études scientifiques ont prouvé, en effet, que la pratique régulière d'une activité physique fait considérablement baisser la probabilité de récidive de la maladie chez des patientes atteintes et représente une mesure préventive essentielle pour les femmes en bonne santé», indique le Dr. Ghazi Jerbi, président de l'association.

Il n'est pas à douter que le cancer du sein occupe la deuxième place sur la liste des maladies cancéreuses dans le monde.

Il est indéniablement le premier chez la femme. Selon les publications de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et relatives à 2012, la population féminine touchée par le cancer du sein s'élevait, alors, à 1,67 million de personnes.

Ainsi, le cancer du sein correspond à lui seul à 25% des cas de cancer, avec une prévalence galopante de l'ordre de 43,3 pour cent mille habitants.

Ce qui est encore plus atterrant, c'est que la prévalence du cancer du sein suit une croissance frénétique depuis 2008, estimée à 20%. Depuis, le taux de mortalité due au cancer du sein s'élève à 14%.

Dans notre pays, la situation s'avère être plus complexe, en raison du taux considérable du dépistage tardif. Le cancer du sein correspond à 30% des cancers féminins. Il représente la principale cause de décès chez les femmes atteintes de maladies cancéreuses.

Son évolution est le moins qu'on puisse dire alarmante. En 1993, seuls 830 cas ont été recensés pour atteindre les 2200 cas, vingt ans après. L'on estime même que la population féminine touchée par le cancer du sein frôlerait les 4000 personnes à l'horizon 2024.

Ce qui hisserait la prévalence du cancer du sein de 40 cas pour cent mille habitants, actuellement, à plus de 50 cas pour cent mille habitants à l'horizon 2020.

Le dépistage tardif : un obstacle de taille

Outre l'évolution frappante de cette maladie à la fois silencieuse et fatale, d'autres indicateurs trahissent la complexité de ce fléau menaçant la santé publique et la santé féminine en particulier.

En Tunisie, le dépistage tardif entrave une meilleure prise en charge des malades. Il constitue, ainsi, le principal obstacle au traitement et à la guérison.

En effet, 30% des cas dépistés sont déjà à un stade avancé, avec une masse tumorale excédant les quatre centimètres de diamètre. Pis encore : 15% d'entre eux sont au stade métastasique.

Ces indicateurs sont à prendre au sérieux vu qu'ils dévoilent une situation sanitaire critique. Le dépistage tardif des tumeurs en métastase ne dépasse pas, dans le monde, les 5% !

Encore faut-il souligner que la moyenne d'âge des femmes atteintes du cancer du sein est de 51 ans. 9% de la gent féminine touchée est âgée de moins de 35 ans.

Une stratégie régionale

Face à ce problème de santé publique, les institutions nationales, le secteur public et privé ainsi que la société civile se serrent les coudes pour améliorer les indicateurs relatifs au cancer du sein.

L'octobre rose de lutte contre cette maladie permet, chaque année, de mettre en lumière les efforts fournis à cet effet et de renforcer les actions de dépistage précoce, d'information et de sensibilisation sur le cancer féminin.

A Nabeul, et depuis 2011, un travail inlassable se poursuit afin de mettre en place une stratégie régionale de lutte contre le cancer du sein dans les établissements sanitaires de première ligne.

Ce travail est mené par l'administration régionale de la santé de Nabeul, et la délégation de l'Onfp, en collaboration notamment avec le tissu associatif de la région. Il consiste à garantir le diagnostic clinique des deux seins en faveur des bénéficiaires des services de santé publique et reproductive.

Toute patiente âgée de plus de 30 ans devrait, en effet, réclamer son droit audit diagnostic. Une population informée et sensibilisée jouerait un rôle considérable dans la lutte contre cette maladie et dans la diminution du taux de mortalité y afférent.

La stratégie régionale de lutte contre le cancer du sein à Nabeul s'appuie, également, sur le renforcement des compétences et des connaissances du cadre médical et paramédical afin qu'il soit au diapason des nouvelles techniques de dépistage et afin qu'il contribue, efficacement, à la création dynamique car actualisée des registres de santé relatifs à l'évolution du cancer du sein.

Au bout de quatre ans d'activisme, les établissements de santé de première ligne à Nabeul ont réussi la soumission de milliers de femmes à l'examen clinique. En 2012 quelque 23.365 femmes ont subi l'examen clinique de dépistage du cancer du sein.

Quelque 27.321 autres ont été sensibilisées à cet effet. En 2016, le nombre de bénéficiaires de l'examen clinique était de 21.107 femmes. 23.327autres ont été sensibilisées à l'importance du dépistage individuel et autre précoce.

Pour un mammographe à Nabeul

Aujourd'hui, l'association «Nourane» ainsi que ses partenaires mettent le doigt sur une lacune de taille, à combler. Le suivi des cas dépistés demeure difficile à réaliser faute, notamment, d'équipements médicaux nécessaires à cet effet.

Le présent marathon contre le cancer du sein serait un moyen de collecte des dons et d'incitation des hommes d'affaires, des institutions publiques et autres privées au don, et ce, dans l'optique de combler cette lacune et de doter l'hôpital régional de Nabeul d'un mammographe.

«Nous avons été très sensibles à l'absence de la machine qui permet de dépister et de diagnostiquer le premier cancer chez la femme.

Nous n'avons pas à faire l'état des lieux des équipements dans les hôpitaux, mais nous répondrons toujours présent, selon nos moyens, pour contribuer à la réduction du nombre de nouveaux cas de cancer du sein ou à les diagnostiquer précocement», renchérit le président de l'association, en soulignant que la somme escomptée et nécessaire à l'acquisition de cet appareil serait aux alentours de 250 mille dinars.